ضياء السيد: حضرت تدريب الأهلي للتأكيد على أهمية مباراة غانا

قال ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر أنه حضر مران الأهلي يوم السبت ليؤكد للاعبي الفريق الأحمر الدوليين أهمية مباراة منتخب مصر أمام غانا المقبلة.

وتحتاج مصر للفوز على غانا بفارق خمسة أهداف يوم 19 نوفمبر المقبل في جولة الإياب من المرحلة الحاسمة في تصفيات مونديال 2014، بعد الخسارة في كوماسي 6-1.

وقال السيد لـFilGoal.com: "حضرت المران للتأكيد على أهمية مباراة الإياب أمام غانا، وأن لها قيمة كبيرة".

وأوضح "يجب أن نتمسك بالأمل، وقبل ذلك كله علينا أن نرد اعتبارنا في المباراة".

واجتمع السيد بالثنائي الدولي محمد أبو تريكة ووائل جمعة عقب المران.