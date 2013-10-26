"جنح الدقي" تقضي بعدم قبول دعوى قناة "الناس" ضد جريدة "الوطن"

كتب : هدى سعد منذ 3 دقائق

قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أمجد الكونيسي، وبحضور سكرتير الجلسة ضياء صبحي، بعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية، المرفوعة من قناة "الناس"، لرفعها على غير ذي صفة ضد الإعلامي مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، والصحفي محمود الجارحي، ورجل الأعمال محمد الأمين، بتهمة السب والقذف.

تعود القضية رقم 5430 لسنة 2013 إلى نشر الجريدة خبرًا عن إلقاء مديرية أمن الجيزة القبض على ناصر علي موسى، صاحب قناة "الناس"، لهروبه من أحكام قضائية، ما اعتبره مقدم البلاغ سبًا وقذفًا علنيًا عن طريق النشر، وإهانة لشخصه الغرض منه تشويه سمعته.