نبات الزعتر يعالج فقدان الشم العلامة الأولى لمرض الشلل الرعاش والزهايمر

كتب : أ ش أ منذ 47 دقيقة

"الزعتر".. هذا النبات ذو الفوائد الطبية العديدة، عرفه الرومان الذين كانوا يحرقونه لتنقية الهواء ويستحدمونه في المياه للاستحمام قبل خروجهم للقتال، فهو يعالج البرص والشلل والالتهابات التي يسببها القمل، وفي القرن الـ16 كانوا يستخدمونه في علاج لدغة الأفاعي، ما جعل البروفسور الفرنسي "هنري - جوابو" الجراح والمتخصص في علاج السرطان يهتم به ويركز عليه في دراساته للاستفادة منه في مجال الطب.

واكتشف أن "الزعتر" ينشط عمل الشم الذي يعتبر فقدان الإحساس به أولى علامات مرض الشلل الرعاش والزهايمر، كما أنه يحتوي على فيتامين "ك" والكالسيوم المفيد في عملية تجليط الدم، وكذلك الحديد والزنك والماغنسيوم، وكذلك فيتامين "أ" الهام للنظر، وفيتامين "هـ" المسؤول عن الخصوبة.

وينصح البروفسور الفرنسي بتناول فنجان من الزعتر المضاف إليه العسل في الصباح لحماية المعدة من سوء الهضم.