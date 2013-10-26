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مباحثات "مصرية - إماراتية" في مجال البترول والطاقة

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مباحثات "مصرية - إماراتية" في مجال البترول والطاقة مباحثات "مصرية - إماراتية" في مجال البترول والطاقة

كتب : أ ش أ منذ 49 دقيقة

عقد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، وسهيل فرج المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، جلسة مباحثات صباح اليوم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالات البترول والطاقة والمشروعات الاستثمارية في هذا المجال.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد على هامش زيارة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء إلى أبو ظبي، والتي بدأت امس الجمعة، استعراض النتائج التي توصل إليها فريقا العمل من الجانبين، والذين عقدوا العديد من الاجتماعات لبحث سبل توفير المنتجات البترولية التي تحتاجها في المرحلة الحالية، وبحث الفرص الاستثمارية الإماراتية في مصر في مجال الطاقة والمنتجات البترولية.

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