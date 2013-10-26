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وزير التعليم يصل إلى مدرسة "الواحة" للإشراف على تجربة التابلت

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وزير التعليم يصل إلى مدرسة "الواحة" للإشراف على تجربة التابلت وزير التعليم يصل إلى مدرسة "الواحة" للإشراف على تجربة التابلت

وصل منذ قليل الدكتور"محمود أبو النصر"، وزير التربية والتعليم، إلى مدرسة الواحة الدولية بالمعادى، للإشراف على تطبيق تجربة التابلت بالمدرسة، ومتابعة الأنشطة المختلفة بها.

كان فى استقبال الوزير كل من "سيد سويلم" وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، واللواء "نبيل عامر" مستشار الوزير لتطوير موارد التعليم، والدكتور"محمد عمر" مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات بالوزارة، والدكتور"أمين عبد الوهاب" مدير مركز التطوير التكنولوجى بالوزارة، والدكتور"علاء عبد الغفار" مستشار الوزير للخطة الاستراتيجية، ومديرة المدرسة، وعدد من قيادات التعليم بمحافظة القاهرة.

وقالت مديرة المدرسة إن 350 طالبا بالمدرسة تم منحهم جهاز التابلت من 1200 طالب مقيدين بالمدرسة العام الماضى، مشيرة إلى أنه سيتم تعميم التجربة خلال الفترة المقبلة على جميع طلاب المدرسة.
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