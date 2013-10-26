7 نوفمبر.. حفل تأبين للدكتور منير حجاب عميد "آداب سوهاج" السابق

قال الدكتورعبد الباسط هاشم مدرس بكلية الآداب قسم الإعلام بجامعة سوهاج، إن الكلية ستقيم حفل تأبين للدكتور منير حجاب عمدى الكلية السابق، ورئيس قسم الإعلام، وذلك يوم 7 نوفمبر القادم بالقاعة الزجاجية بجامعة سوهاج.

وأضاف الدكتورهاشم أنه سيحضر حفل التأبين رئيس الجامعة الدكتور نبيل نور الدين، والدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب، وبعض أساتذة الجامعة من مختلف الأقسام.

يذكر أن الدكتور منير حجاب كان عميدا لكلية الآداب بقنا وسوهاج ورئيسا لقسم الإعلام بآداب سوهاج السابق، وله بصمة واضحة فى تاريخ القسم بالكلية.