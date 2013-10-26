أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

7 نوفمبر.. حفل تأبين للدكتور منير حجاب عميد "آداب سوهاج" السابق

Google+ Print
7 نوفمبر.. حفل تأبين للدكتور منير حجاب عميد "آداب سوهاج" السابق 7 نوفمبر.. حفل تأبين للدكتور منير حجاب عميد "آداب سوهاج" السابق

قال الدكتورعبد الباسط هاشم مدرس بكلية الآداب قسم الإعلام بجامعة سوهاج، إن الكلية ستقيم حفل تأبين للدكتور منير حجاب عمدى الكلية السابق، ورئيس قسم الإعلام، وذلك يوم 7 نوفمبر القادم بالقاعة الزجاجية بجامعة سوهاج.

وأضاف الدكتورهاشم أنه سيحضر حفل التأبين رئيس الجامعة الدكتور نبيل نور الدين، والدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب، وبعض أساتذة الجامعة من مختلف الأقسام.

يذكر أن الدكتور منير حجاب كان عميدا لكلية الآداب بقنا وسوهاج ورئيسا لقسم الإعلام بآداب سوهاج السابق، وله بصمة واضحة فى تاريخ القسم بالكلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365