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وزير البحث العلمى يعود من لندن بعد زيارة مراكز علمية

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وزير البحث العلمى يعود من لندن بعد زيارة مراكز علمية وزير البحث العلمى يعود من لندن بعد زيارة مراكز علمية

وصل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم السبت، وزير البحث العلمى الدكتور رمزى استينو، والوفد المرافق له قادما من بريطانيا على متن الطائرة القادم من لندن، بعد زيارة استغرقت عدة أيام، التقى خلالها ممثلى الجمعية الملكية البريطانية والوكالة البريطانية للابتكار والمجلس الثقافى البريطانى ومجلس البحوث المعلوماتية.

وقام الوفد بزيارة جامعة اكسفورد والكلية الملكية، وتركزت المباحثات على إنشاء شراكة علمية مع المملكة المتحدة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة بحوث المعلوماتية، وتطبيقاتها المختلفة فى الصحة والزراعة والتغيرات المناخية.

وشدد الوزير خلال لقاءاته على الدعم الذى توليه الدولة للبحث العلمى وتنمية وتطوير التعاون الدولى المتكافئ مع المدارس العلمية المختلفة حول العالم، وذلك بهدف تطوير القدرات البحثية المصرية، وربط العلماء المصريين، وخاصة الشباب بمدارس علمية متقدمة.

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