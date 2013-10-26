أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التموين: تسجيل المواليد الجديدة بالبطاقات حتى نهاية ديسمبر

Google+ Print
وزير التموين: تسجيل المواليد الجديدة بالبطاقات حتى نهاية ديسمبر وزير التموين: تسجيل المواليد الجديدة بالبطاقات حتى نهاية ديسمبر

قرر الدكتور محمد أبو شادى وزير والتجارة الداخلية اعتماد تقديم أوراق لتسجيل المواليد الجديدة من عام 2006 حتى عام 2011 فى البطاقات التموينية، وذلك عن طريق المكاتب التموينية بالمحافظات، إضافة للتسجيل عبر الموقع الإلكترونى عن طريق الإنترنت.

وأشار الوزير، فى تصريحات اليوم، إلى أن باب التسجيل سيتم غلقه نهاية شهر ديسمبر المقبل، ثم يتم مراجعة بيانات الذين تم إضافتهم، وبعد ذلك يتم العرض على مجلس الوزراء للموافقة لتوفير الاعتمادات المالية لشراء السلع التموينية المخصصة لهم.

فيما قرر "أبو شادى" إعفاء المواطنين من سداد فروق السلع التموينية المستحقة عليهم عن الأشخاص غير المستحقين فى البطاقات التموينية حال تقدمهم من تلقاء أنفسهم وحذفهم من البطاقات، وذلك حتى نهاية العام الحالى.

وأكد وزير التموين، أن الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء وافق على المذكرة التى تقدمت بها الوزارة لإعفاء المواطنين غير المستحقين للسلع التموينية من فروق أسعار السلع فى حالة التقدم بحذفهم، وهم المسافرين إلى الخارج لمدة تزيد عن ستة أشهر، والوفيات منذ أكثر من 3 شهور، وحالات تكرار القيد فى أكثر من بطاقة تموينية لأسباب تتعلق بإجراءات الفصل الاجتماعى أو تغيير محل الإقامة، ولا يزالون يصرفون من أماكنهم الأصلية.

وناشد الوزير المواطنين سرعة التقدم وحذف غير المستحقين للسلع التموينية للاستفادة من فترة الإعفاء، حتى لا يتعرضوا للإجراءات القانونية ويدفعون فروق أسعار قيمة السلع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي

برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟

هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين