وزير التموين: تسجيل المواليد الجديدة بالبطاقات حتى نهاية ديسمبر

قرر الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية اعتماد تقديم أوراق لتسجيل المواليد الجديدة من عام 2006 حتى عام 2011 فى البطاقات التموينية، وذلك عن طريق المكاتب التموينية بالمحافظات، إضافة للتسجيل عبر الموقع الإلكترونى عن طريق شبكة الإنترنت.

وأشار الوزير، فى تصريحات اليوم، إلى أن باب التسجيل سيتم غلقه نهاية شهر ديسمبر المقبل، ثم يتم مراجعة بيانات الذين تم إضافتهم، وبعد ذلك يتم العرض على مجلس الوزراء للموافقة لتوفير الاعتمادات المالية لشراء السلع التموينية المخصصة لهم.

فيما قرر "أبو شادى" إعفاء المواطنين من سداد فروق أسعار السلع التموينية المستحقة عليهم عن الأشخاص غير المستحقين فى البطاقات التموينية حال تقدمهم من تلقاء أنفسهم وحذفهم من البطاقات، وذلك حتى نهاية العام الحالى.

وأكد وزير التموين، أن الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء وافق على المذكرة التى تقدمت بها الوزارة لإعفاء المواطنين غير المستحقين للسلع التموينية من فروق أسعار السلع فى حالة التقدم بحذفهم، وهم المسافرين إلى الخارج لمدة تزيد عن ستة أشهر، والوفيات منذ أكثر من 3 شهور، وحالات تكرار القيد فى أكثر من بطاقة تموينية لأسباب تتعلق بإجراءات الفصل الاجتماعى أو تغيير محل الإقامة، ولا يزالون يصرفون من أماكنهم الأصلية.

وناشد الوزير المواطنين سرعة التقدم وحذف غير المستحقين للسلع التموينية للاستفادة من فترة الإعفاء، حتى لا يتعرضوا للإجراءات القانونية ويدفعون فروق أسعار قيمة السلع.