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لأول مرة منذ 114 عاماً العائلة الملكية البريطانية تجتمع بصورة

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لأول مرة منذ 114 عاماً العائلة الملكية البريطانية تجتمع بصورة لأول مرة منذ 114 عاماً العائلة الملكية البريطانية تجتمع بصورة

جمع المصوّر Jason Bell ، في حفل عائليّ خاصّ بالأمير George ، مستقبل العائلة الملكيّة كله في صورة نادرة، التقطها بعد مرور 114 عاماً على التقاط آخر صورة مشابهة لها.
الصورة تعتبر الأولى من نوعها، التي التقطت للملكة Elizabeth البالغة من العمر 87 عاماً علناً مع ملوك بريطانيا الثلاثة في المستقبل: نجلها الأمير Charles، وحفيدها الأمير William، وابنه George الذي ولد في 22 يوليو/تموز الماضي.
وتعيد هذه الصورة إلى الأذهان الصورة التي التقطت عام 1899، في حفل خاصّ بالأمير Edward الثامن مع والده وجدته ووالدة جدّه الملكة Victoria التي كانت تبلغ من العمر يومها 80 عاماً.
يُذكر أنّ Jason Bell  مصور غير معتمد لتخليد بورتريهات العائلة المالكة، إنّما يصوّر شخصيات ونجوماً، أمثال: Paul McCartney  والممثل Johnny Depp  ولاعب كرة القدم David Beckham، وقد حاز ثقة الأمير William وزوجته الأميرة kate Middleton لالتقاط هذه الصور التاريخية.

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