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"الدهبى" نائبا عن "محلب" لمشاركة وزيرة البيئة افتتاح "بيوجاز أسيوط"

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"الدهبى" نائبا عن "محلب" لمشاركة وزيرة البيئة افتتاح "بيوجاز أسيوط" "الدهبى" نائبا عن "محلب" لمشاركة وزيرة البيئة افتتاح "بيوجاز أسيوط"

علم "اليوم السابع" أن المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان قد أرسل الدكتور خالد الدهبى رئيس مركز بحوث البناء والإسكان، للإنابه عنه فى مشاركة وزيرة الدولة لشئون البيئة الدكتورة ليلى إسكندر افتتاح وحدات البيوجاز بمحافظة أسيوط المزمع افتتاحها اليوم السبت.

جدير بالذكر، أن زيارة الوزيرة لأسيوط ستتضمن افتتاح 3 وحدات لإنتاج البيوجاز من مخلفات روث الحيونات بقرية أولاد إلياس، وستعقبها حوار مجتمعى مع أهالى القرية حول المشروع، فيما كان قد تم اﻻنتهاء من 100 وحدة بمحافظتى أسيوط والفيوم والمستهدف من المشروع 1000 وحدة.

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