البابا تواضروس: تكلفة بناء الكنائس المتضررة 190 مليون جنيه

كشف البابا تواضروس الثانى عن أن التكلفة المبدئية لبناء الكنائس المتضررة، بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، 190 مليون جنيه، قائلا: "تكلفة بناء الكنائس بلغت 190 مليون جنيه، وذلك وفق تقرير اللجنة المشتركة التى شكلتها لجنة الأزمات بالكنيسة، برئاسة الأنبا بيمن والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وأضاف البابا خلال مداخلته فى برنامج "ما وراء الأحداث"، الذى يذاع على قناة الكرمة، أن هناك اقتراحات ببناء المدارس أولا، كما أن الكنيسة ساعدت الأسر والأفراد، سواء فى منازلهم أو محلات أرزاقهم.

وأكد البابا أننا- المصريين- تعلمنا الاعتدال والوسطية، لأننا كلنا أقباط ومسلمون، نشرب من مياه النيل، وكلنا بصفة عامة وسطيون، أما أى عنف أو إرهاب أو إجرام فإنه غالبا غير ناشئ من التربة المصرية، وله دوافع قد تدعمه أموال أو فكر من خارج مصر.

وأوضح بطريرك الكنيسة القبطية أن البلاد غير مستقرة، وحادث القديسين تم فى عهد مبارك، وبعدها ثورة، ودخلت البلاد فى حالة عدم استقرار حتى جاء الحكم العسكرى وجاء بعدها حادث ماسبيرو، لذا مرت مصر بحالة الغليان فى المجتمع وعدم استقراره، وبعدها حكم الرئيس الدكتور مرسى سنة، وبدأت الأحداث الأخيرة، متابعا: "فمجمل هذه الشهور لا توجد فترة واحدة بها سداد فى شىء، والبلد فى حالة عدم وجود الجو الطبيعى مثل إنسان فى غرفة عمليات، ولكن بعد خروج المريض من العمليات سترجع الأمور لما كانت عليه"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والشرطة يقومان بدورهما، وبعض الذين اعتدوا على الكنائس فى 14 أغسطس تم القبض عليهم، ولا يوجد تخاذل.

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