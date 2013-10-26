رامي عياش: فستان زفاف زوجتي فوق المتوقع

على هامش الحفل الذي أحياه الفنان رامي عياش في دبي التقيناه، حدثناه عن مشاريعه الفنية وزواجه وأمور أخرى تتابعونها في هذا الحوار:

تناقشنا في حوار سابق عن التمثيل وأخبرتني أنك لم تجد الورق المناسب، والآن أنت بصدد العمل في فيلم، هل هو الورق الذي كنت تبحث عنه؟

نعم، بالفعل، أتذكّر أنني قلت لك هذا الكلام، حيث لم أقتنع كثيراً بالقصص التي كانت تعرض عليّ، أما الآن فقد أعجبتني قصة الفيلم الذي سأقوم ببطولته؛ لأن القصة جميلة وتجمع بين الأكشن والرومانسية، بالإضافة إلى أن القصة تحتوي على رسالة جميلة، وإن شاء الله تصل للجمهور مثلما أردنا.

ما دورك في الفيلم؟

لا نستطيع حرق الأحداث، لكن مثلما ذكرت هي خلطة جميلة، ويقدّم رسالة عن طريق رجل غني سيتزوّج من فتاة فقيرة «يكفي لهون» (يكفي إلى هذا الحد).

بطلة مصرية

ومن البطلة، وهل ستكون لبنانية أم مصرية؟

لم نحدّد بعد، فقد تمّ ترشيح العديد من الفنانات، واحتمال كبير أن تكون البطلة مصرية.

ولماذا قالت الممثلة باميلا الكيك إن رامي عياش سيكون ممثلاً شرساً؟

ضاحكاً: لا أدري ماذا تقصد.

ما الذي تغيّر في رامي عياش بعد أن أصبح زوجاً ومسؤولاً عن زوجة؟

ممازحاً: أكثر شيء تغيّر هو شعري!

لماذا؟ هل هي من طلبت ذلك؟

أكيد لا... أنا طوّلت شعري من أجل دوري في الفيلم، وللعودة إلى سؤالك الأول، دعيني أقول لك إن الحياة تكون جميلة عندما تسير مع شريك حياتك على الصفحة والخط كليهما، وتصل إلى الهدف الذي تريده من دون أن «يفوّت أحد على الآخر»، وهذا هو الاحترام والحب الذي يجعل الحياة مستمرة، وندعو أن نظلّ على هذا الخط ولا نخرج عنه، وأنا أؤمن بموهبة زوجتي كمصممة أزياء، وأشجّعها على ذلك.

زوجتي وفستان الزفاف

على سيرة أنها مصممة أزياء علمنا أنها من صمّم فستان زفافها، هل رأيته قبل حفل الزفاف، أم فاجأتك به، وما رأيك فيه بصراحة؟

صراحة، هي فاجأتني به، ومثلما يقولون «كان فوق ما توقّعت»، كان راقياً جداً لأعلى الدرجات وفخور به وبها.

هل تتدخّل في أزيائك وملابسك؟

أكيد، تبدي رأيها، وأنا أيضاً آخذ برأيها كثيراً.

كمصممة أزياء أم كونها زوجتك؟

الاثنان... كونها زوجة لأن هذا ما يحصل في كل بيت، وكمصممة بما أن لديها الموهبة، فنتبادل الآراء.

لماذا لم تحضر الفنانة مايا دياب حفل زفافك، على الرغم من أنها صديقة مقرّبة منك؟

في الحقيقة، اعتذرت؛ لأنها كانت مسافرة خارج لبنان.

الفنان وائل كفوري والعديد من الفنانين والفنانات أخفوا أولادهم عن وسائل الإعلام، ماذا سيفعل عياش في المستقبل القريب إن شاء الله؟

أنا لا أستطيع أن أتدخّل في حياة الآخرين، لكل فرد حياته الخاصة يعلم كيف يديرها، ولكن هذا الأمر نتركه لأوانه.

تبنّي المواهب

لديك شركة تتبنّى المواهب الصاعدة... من هي المواهب التي تعمل عليها حالياً؟

من المغرب لدينا أسماء عدة وأيضاً من لبنان، آخرهم هيثم حلو، حيث ظهر معي في برنامج «بعدنا مع رابعة»، وغنّى من كلماتي وألحاني، وعندما نجد هذه المواهب نتمنى أن نمدّ لها يدنا لمساعدتها ودعمها ومساندتها مثل ما ساعدنا غيرنا في بدايتنا.

وما هي خطتك لمساعدتهم؟

عن طريق وجودي معهم في الاستوديو ومدّهم بالنصائح المتواضعة، والوقوف إلى جانبهم إنتاجياً ومعنوياً على قدر ما أستطيع.

وما رأيك في الفنانين الصاعدين من خلال برامج الهواة في الفترة الماضية؟

أنا، للأسف، لا أتابع أي برنامج أو مسلسلات، ولكن بحكم وجودي كضيف في إحدى حلقات برنامج «أراب أيدول»، وغناء المتسابقين معي رأيت أن هناك أصواتاً جميلة ومحمد عساف الذي حصل على اللقب من الأصوات الرائعة، وأحبه كثيراً.

ومتى سنرى رامي عياش عضو لجنة تحكيم بما أنها موضة ولا تنقصك الخبرة؟

نعم... لكن هذا الشيء بعيد عن الموضة، أولاً يستلزم أن يكون لدى الفنان وقت كاف، ويتفرّغ كلياً لهذا النوع من البرامج، وأن تكون كلمته مثل السيف، وممنوع أن يتراجع عنها؛ لأنها مسؤولية كبيرة في تحديد مصير موهبة جديدة، ولا تجوز المجاملات لمجرّد أن يكون للفنان جمهور في بلد المتسابق. وعندما يتوافر كل ما حدّثتك عنه سأخوض التجربة على الفور ومن دون تردّد.

هل من جديد ستخبرنا عنه؟

أعمل على ألبوم جديد سأنتهي منه في أول العام الجديد إن شاء الله، وسأحيي عدة حفلات بين مصر والأردن وتونس ولبنان، وآخرها ستكون ليلة رأس السنة في فندق «إنتركونتننتال» أبو ظبي.

وماذا عن «الكليب» الجديد؟

سأصوّر أغنية «وردية» قريباً مع المخرجة إنجي جمال، وسيكون التصوير بين دبي ولبنان.

أنت من الفنانين الذين يحبون تقديم «ديوهات» فضلاً عن العديد منها، لماذا؟

نعم، قدّمت «ديو» مع رابر بيلي، وكانت تجربة جميلة كما قدمت مع الفنان أحمد عدوية وهيفاء وهبي ومايا دياب، أنا أحب فكرة «الديو»؛ لأنها قريبة من القلب، تجمع الناس مع بعضها البعض.

تابعوا بالفيديو "ماذا قال رامي عياش عن زوجته؟"

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