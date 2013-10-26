أهالى «البصارطة» يستغيثون بـ«الداخلية» من تهديدات شيخ القرية الإخوانى

إحالة معلمة للتحقيق حرضت على التظاهر ضد «السيسى» فى الفيوم

كتب : محررو «الوطن» منذ 54 دقيقة

واصلت الأجهزة التنفيذية متابعة تهديدات الجماعة المحظورة وأعضائها فى قرى ومحافظات مصر، وقامت بتوقيف الصادر بحقهم أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة، إضافة إلى تطبيق القانون على المحرضين ضد الجيش والشرطة فى المدارس أو القرى والمدن.

ففى الفيوم، أحال الدكتور حازم عطية الله، محافظ الإقليم، معلمة بمدرسة النور للمكفوفين بحى كيمان فارس للتحقيق، لتحريضها تلاميذ المدرسة على التظاهر، والهتاف ضد قيادات الجيش ووزارة الداخلية، وأكدت أمل صبرى، معلمة بالمدرسة، أنها فوجئت بشكوى من التلاميذ بتحريض المعلمة لهم على التظاهر والهتاف ضد قيادات الجيش والداخلية، وأنها استغلت وجودها فى المدرسة لتدفع التلاميذ للهتاف ضد الداخلية والجيش، والفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع.

وفى دمياط، تقدم عدد من أهالى قرية البصارطة، المعقل الثانى لجماعة الإخوان بالمحافظة، باستغاثة لمساعد وزير الداخلية من شيخ القرية محمد محمد طاهر الديب المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، واتهموه بترهيبهم بتحرير محاضر ضدهم بسرقة محل الخضار الخاص به، من أجل الضغط عليهم لتغيير أقوالهم فى المحضر رقم 16730 لسنة 2013م هم وأقاربهم المعتدى عليهم من عناصر تنظيم الإخوان، حيث حرر محضراً ضدهم برقم 17643 لسنة 2013 ومحاضر ضد كل من إبراهيم إبراهيم السعيد صبح، من أجل تغيير شهادة أخيه وائل إبراهيم السعيد صبح فى المحضر رقم 16730 لسنة 2013م، وضد كريم عبدالعظيم الفار لإجبارهم على التنازل عن محضر حرره ابن عمه كامل عبدالعظيم الفار. كما تقدم عبده صديق زاهر، من أبناء القرية، باستغاثة أخرى لمساعد وزير الداخلية يتهم فيها 15 عنصراً إخوانياً بقرية البصارطة بالاعتداء عليه بالضرب والإهانة وإصابته بإصابات بالغة بالكتف والرأس والظهر، كما اتهم شيخ القرية وخال المعتدين بتهديده بالقتل هو وكل من يتعرض لعناصر المحظورة وعائلاتهم.

وفى قنا، تمكنت أجهزة الأمن الوطنى من القبض على أحمد على أحمد، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وعضو التحالف الوطنى لدعم الشرعية، بناءً على قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره بتهمة التحريض على العنف أثناء اعتصام ميدان الساعة بقنا، واقتحام وحرق محكمة قنا الابتدائية. كما تمكنت مباحث أسيوط من ضبط أربعة أعضاء من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين المتهمين فى أحداث العنف والفوضى التى شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة»، حيث قام المتهمون بقطع الطرق ومهاجمة مركز أبوتيج والتحريض على العنف وإحراق الممتلكات العامة والخاصة، حيث تم ضبط حمدى سعد حامد بيبرس، 32 سنة، حاصل على دبلوم، مقيم ببندر القوصية، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4697 إدارى القوصية بتهم «التخريب والتظاهر وتعطيل المواصلات العامة والخاصة وقطع الطرق»، وضبط شقيقه عماد سعد حامد بيبرس، 39 سنة، موظف بمجلس المدينة، ومقيم ببندر القوصية، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3631 إدارى القوصية بتهم «التخريب وحرق ممتلكات العامة والخاصة والتحريض على العنف».

وفى أسوان، ألقت المباحث الجنائية القبض على مصطفى مندور، أمين حزب الأصالة بأسوان، بعد مداهمة منزله بالسد القديم بالحصايا، والمطلوب ضبطه فى القضية رقم ٥٢٣٥ جنح قسم أول أسوان، بسبب التعدى وضرب القيادات الشرطية بمحيط ديوان عام المحافظة فى ١٤ أغسطس الماضى.