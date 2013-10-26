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حبس المدرس صاحب إعلانات «التيتى بلياردو»

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حبس المدرس صاحب إعلانات «التيتى بلياردو» حبس المدرس صاحب إعلانات «التيتى بلياردو»

كتب : هيثم الشيخ ومروة مرسى منذ 2 دقيقة

نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى القبض على صاحب إعلانات «التيتى بلياردو»، الذى استخدم شوارع المدينة وجدرانها، فى الترويج لنشاطه المتخصص فى مجال صناعة الأثاث الخاص بلعبة «البلياردو»، ولم تسلم من دعايته الجداريات الأثرية. لفتت إعلانات «التيتى بلياردو» نظر اللواء أمين عز الدين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، فأمر ضباط إدارة البحث الجنائى بتحديد شخصيته، وضبطه بعد تشويهه لشوارع المدينة، كما تقدم اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، ببلاغ إلى النيابة العامة ضد «التيتى بلياردو»، بتهمة تشويه جمال المدينة، وتبين أنه مدرس يدعى محمد أحمد السيد سليم، بإدارة غرب التعليمية، ومقيم فى شارع ثقيف باب شرقى، وصاحب معرض كائن فى شارع العطارين، ويمتلك مصنعا بشارع النيل بمنطقة كرموز. أكدت التحريات أن «محمد أحمد» وراء ظاهرة كتابة الإعلانات على جدران الإسكندرية، وباستدعائه ومواجهته، أقر بمسئوليته عن تلك الإعلانات، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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