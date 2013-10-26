الإصابة الميكروبية بفروة الرأس أحد أهم أسباب تساقط الشعر

هناك العديد من الأسباب العضوية والنفسية التى تؤدى إلى تساقط الشعر بصورة كبيرة، كما أن الإصابة والعدوى بالميكروبات قد تؤدى إلى تضرر بشرة فروة الرأس، وهو ما ينعكس على بصيلات الشعر ويؤدى إلى تساقطه. وهو ما يعانى منه قارئ يشكو من ظهور حبوب دهنية فى فروة رأسه كحبوب صغيرة بيضاء وتسبب حكة مما يدفعه إلى فقع تلك الحبوب.كما أن الحالة لها أكثر من أربع سنوات وتختفى لفترة أحيانا تصل إلى ستة أشهر وتظهر مرة أخرى. وهو ما أدى إلى تساقط شعر رأسه بشكل كبير منذ بداية تلك الأعراض.

أوضحت أسباب تلك الحالة وطرق علاجها الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر بجامعة عين شمسن قائلة إن الأعراض التى يعانى منها القارئ تشير إلى إصابته بنوع من البكتيريا كما أن زيادة دهنية البشرة تساعد على تضخم تلك المشكلة.

وأشارت إلى أن علاج تلك الحالة يعتمد على التشخيص السليم للحالة وهو ما يتطلب ضرورة الكشف العينى لتحديد السبب ونوع الإصابة، وبالتالى اتباع العلاج المناسب للقضاء على المشكلة.