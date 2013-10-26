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غداً.. انطلاق فعاليات مشروع المستشار الأسري بالقريات

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 منيف الكويكبي (القريات)

تنطلق غدا فعاليات مشروع المستشار الأسري (الطلاق أبغض الحلال) الذي ينظمه القسم النسوي في مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القريات بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية؛ إدارة التربية والتعليم بمحافظة القريات، وزارة الصحة، جامعة الجوف والكليات التابعه لها في المحافظة، وتستمر الفعاليات حتى غرة محرم المقبل.وأوضحت رئيسة قسم المشاريع في مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القريات هيا العريفج لـ«عكاظ» أن فعاليات المشروع ستبدأ بمحاضرة توعوية بعنوان (لا طلاق مع التوعية) للدكتورة آمال السيد على مسرح مركز التنمية الاجتماعية، وتتواصل الفعاليات في اليوم التالي بمحاضرة تحت عنوان (كيف أكسب زوجي) تقدمها الأخصائية الاجتماعية رقيه العنيزان في كلية العلوم والآداب.وقالت إن فعاليات البرنامج ستستمر حتى الأحد 29 ذي الحجة، وذلك بإقامة ورشة عمل التعليم بالرسم والتعبير عن الذات بالتعاون مع الثانوية الحادية عشر للبنات كما ستقام خلال الورشة مسابقة رسم لأفضل لوحة فنية بإشراف الفنانة التشكيلية عاليه ندر الشراري وزهرة الحراث.وأضافت هيا العريفح أنه سيتم تقييم أفضل لوحة فنية في مسابقة الرسم من قبل لجنة التحكيم، موضحة أن البرنامج يشتمل على العديد من الجولات التوعوية على القطاعات الحكومية النسائية التي سيتم في ضوئها توزيع الحقائب للتعريف بالبرنامج ودور المرشد والمرشدة النفسية، كما أن هناك العديد من المشاريع التي سيتم تنفيذها في المستقبل القريب تختص بالعديد القضايا التي تعنى بالأسرة والمجتمع.

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