‏‏بلدي العويقيلة يفعل خدمة «جوال المجلس»

سعف العبدالله «العويقيلة»

طبق المجلس البلدي لبلدية محافظة العويقيلة، خدمة «جوال المجلس» للتواصل مع المواطنين واستقبال مقترحاتهم وملاحظاتهم عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل الواتس أب، وأجمع أعضاء المجلس على إنشاء حساب رسمي عبر برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر». أوضح ذلك رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة العويقيلة فهد الربيعان، مفيدا أنه حرصا من المجلس على التواصل والتسهيل على المواطنين وايصال رسائلهم ومناقشتها مع المسؤولين فقد قرر المجلس تفعيل خدمة «جوال المجلس» على الرقم (0508126294) لاستقبال رسائل وملاحظات واقتراحات المواطنين آملين أن تكون الملاحظات تخدم المصلحة العامة للمحافظة والعمل على تطوير العمل البلدي.كما تم إنشاء صفحة للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ونسعد جميعا باستقبال أي مواطن أثناء جلسات المجلس الرسمية لمناقشة الموضوع المقدم من قبله.