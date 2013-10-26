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ضبط مركبات مخالفة تنقل المواد الغذائية المجمدة

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ضبط مركبات مخالفة تنقل المواد الغذائية المجمدة ضبط مركبات مخالفة تنقل المواد الغذائية المجمدة

 نادر العنزي (تبوك)

ضبطت أمانة منطقة تبوك عددا كبيرا من المركبات التي تفتقد لشروط نقل المواد الغذائية المجمدة.وقالت الأمانة في بيان لها تحصلت عليه «عكاظ» إنها أعدت ضوابط لتلك المركبات والتي تشدد على أهمية الالتزام بضوابط التخزين وضرورة استخدام البرادات إذا كانت عملية النقل تخص المواد الغذائية، واستخدام مركبات مهيئة لذلك.واتضح أن عدد من مركبات نقل المواد الغذائية في المستودعات بتبوك إلى الاشتراطات الصحية الواجب توفرها، ورغم التحذيرات الصحية بضرورة نقل هذه المواد في مركبات مهيأة لذلك حماية لها من شدة الحرارة والغبار والأتربة، إلا أن عددا من المستودعات ضربت بهذه الاشتراطات عرض الحائط.

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