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جامعة طيبة تناقش رسائل ماجستير في الدراسات الأدبية والتاريخ الإسلامي

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 عبدالعزيز المعيرفي (المدينة المنورة)

ناقش قسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة مؤخراً رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة ريم بنت مصلح الحربي في تخصص الدراسات الأدبية وعنوان رسالتها (ألوان الإطناب في الأحاديث القدسية دراسة برغبة تحليلية).ويناقش الطالبة كل من الدكتور بدر عبدالعال حسين محمد مشرفاً ومقرراً، والأستاذة الدكتورة نجاح بنت أحمد الظهار مناقشاً داخلياً، والدكتور حسام محمد أيوب مناقشاً داخلياً، كما ناقش قسم العلوم الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة أمس (الاثنين) رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة عبير بنت حسين الطويهر في تخصص تاريخ إسلامي رسالتها (الحياة الاجتماعية في بلاد الشام في عصر الخلفاء الراشدين) وناقش الطالبة كل من الدكتور صلاح عبدالعزيز سلامة مشرفاً ومقرراً، والدكتور ياسر أحمد نور مناقشاً داخلياً، والدكتورة راوية عبدالحميد شافع مناقشاً داخلياً، كما تمت مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة منيرة بنت إبراهيم الزاحم بقسم الدراسات الإسلامية في تخصص الفقه وعنوان رسالتها (ترجيحات الماوردي في باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها من كتاب الحاوي) وناقش الطالبة كل من الأستاذ الدكتور محمد أحمد الرواشدة مشرفاً ومقرراً، والدكتور محمد بني سلامة مناقشاً داخلياً، والدكتور أيمن محمد الذيابات مناقشاً داخلياً.

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