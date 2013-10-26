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تخريج طلاب وطالبات المختبرات بكلية العلوم التطبيقية

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 عبدالعزيز المعيرفي (المدينة المنورة)

نظمت كلية العلوم التطبيقية بجامعة طيبة، احتفالا بمناسبة تخرج عدد من طلاب وطالبات قسم تقنية المختبرات الطبية، أمس الأول، وذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله الطايفي.وبدأت فعاليات حفل تخريج الطلاب المتدربين والمتدربات الذين أنهوا فترة تدريبهم بالمختبر الاقليمي وبنك الدم المركزي بكلمة الدكتور علي خيمي الذي أشاد من خلالها بطلاب وطالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية ، مشيراً إلى أنهم لبنة مميزة في العطاء وبناء المجتمع. وتضمن الاحتفال عرضا بعنوان «نقص فيتامين (د) وأهم الأعراض الناتجة عن نقص هذا الفيتامين قدمه المتدربان بقسم تقنية المختبرات الطبية من خريجات الدفعة الثالثة بجامعة طيبة العنود فيصل الرحيلي ونجود خالد المولد،كما قدم المتدربون عادل عودة الأحمدي ومحيي الدين محمد كردي ومحمد مليك العوفي عرضا بعنوان: التشخيص الجزيئي لفيروس التهاب الكبد الوبائي (ب).وفي ختام الحفل كرّم مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الطلاب والطالبات المتدربين، مشيداً في الوقت ذاته بمستوى خريجي وخريجات كلية العلوم التطبيقية بجامعة طيبة.

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