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إطلاق مؤتمر «الإنسانية في التعليم الصحي» بخيبر

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إطلاق مؤتمر «الإنسانية في التعليم الصحي» بخيبر إطلاق مؤتمر «الإنسانية في التعليم الصحي» بخيبر

 زياد الدمجاني (خيبر)

تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله الطائفي يطلق القطاع الصحي بمحافظة خيبر المؤتمر الصحي الاول تحت عنوان «الإنسانية في التعليم الصحي». ويعتبر ذلك البرنامج هو الاول على مستوى المملكة وسوف يقام هذا المؤتمر بقاعة المؤتمرات والمحاضرات بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري يوم الأحد 29/12/1434 وسوف يستمر لمدة خمسة أيام وكما يحصل المشاركون بالمؤتمر على دورة مجانية لمدة يوم عن تعديل السلوك ويوم آخر عن اساسيات البحث العلمي وكذلك يوجد معارض مصاحبة للمؤتمر.ويشمل المؤتمر جميع الفئات الصحية وجميع العاملين في القطاع الصحي ومعتمد 30 ساعة تعليم طبي مستمر من الهيئة للتخصصات الطبية.

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