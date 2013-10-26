ورشة «آليات تطبيق مؤشرات الأداء» تختتم أعمالها

سامي المغامسي (المدينة المنورة)

اختتمت أمس الأول ورشة عمل لمديري الإدارات ومكاتب التربية والتعليم تحت عنوان «آليات تطبيق مؤشرات الأداء» التي نظمتها الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينة لمنورة، ممثلة في أمانة إدارات التربية والتعليم، والتي أقيمت على مسرح الإدارة بمبنى مخطط الملك فهد، وبحضور مساعد مدير عام التربية والتعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد بن عبدالعزيز الوسيدي ومساعد مدير عام التربية والتعليم للشؤون المدرسية الأستاذ حسن بن حامد الحازمي.ورحب مساعد مدير عام التربية والتعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد الوسيدي في ختام البرنامج من خلال كلمة له بالمشاركين، وأكد على أهمية ورشة العمل والتي تأتي ضمن خطط وبرامج وزارة التربية والتعليم في تطوير أداء الإدارات وجودة العمل، كما أشار إلى أن مؤشرات الأداء تحدد حالة النظام التربوي والتعليمي وما يحتاج إليه من برامج وخطط تعزز وتدعم وتصحح عمل الإدارات للوصول إلى المخرج التعليمي المطلوب، كما نقل للحضور تحيات مدير عام التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالكريم.و قدم أمين التربية والتعليم عبدالعزيز الزهراني عرضا مرئيا وضح من خلاله الهدف من ورشة العمل وهي التعريف بمهام وأدوار أمانة التربية والتعليم، وأيضا البرامج التي تقدمها أمانة التربية والتعليم.وفي الختام قدم الزهراني شكره لمدير عام التربية والتعليم ناصر بن عبدالله العبد الكريم والمساعدين ومديري مكاتب التربية والتعليم ومديري الإدارات على اهتمامهم وتعاونهم المستمر مع برامج أمانة التربية والتعليم.بعد ذلك تناول مشرف البرامج بإدارة التخطيط والتطوير التربوي الدكتور منصور فرغل الإطار النظري لمفهوم الأداء والمؤشرات، وآلية تطبيقها.وقدم عبدالعزيز الزهراني مراحل تطبيق مؤشرات الأداء، وفي ختام ورشة العمل تم تسليم الشهادات للحضور.ومن جهة أخرى أختتمت أمس الأول ورشة العمل لمديرات الإدارات ومكاتب التربية والتعليم بقطاع البنات وذلك عبر الدائرة الإلكترونية في مركز التدريب التربوي للبنات بحي الخالدية.