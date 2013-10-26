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31 ألف حاج غادروا المدينة عبر مطارها الدولي

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31 ألف حاج غادروا المدينة عبر مطارها الدولي 31 ألف حاج غادروا المدينة عبر مطارها الدولي

 عبدالعزيز المعيرفي (المدينة المنورة)

غادر المدينة المنورة حتى أمس قرابة 31.220 من الحجاج بعد أدائهم فريضة الحج عبر 235 رحلة دولية مباشرة غادرت مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بحسب آخر إحصائية في مطار المدينة أمس.وأوضح مصدر في مطار المدينة المنورة، أنه ومن خلال تعاون العمال والموظفين في المطار وأكثر من 10 جهات حكومية وخاصة ساهمت مجتمعة في تفويج الحجاج، مشيرا إلى أن صالة الحجاج استوعبت أعدادا كبيرة منها من خلال التعاون الكبير بين الجهات ذات العلاقة.وتشرف وزارة الحج على الوكلاء الموحدين (التفويج) والمؤسسة الأهلية للأدلاء والنقابة العامة للسيارات وإرشاد الحجاج والتي يبلغ موظفيها أكثر من 500 موظف سعودي يعملون على مدار الساعة لخدمة الحجاج ويعملون على إنهاء إجراءاتهم، حيث يوجد أكثر من 650 عاملاً يعملون على مدار الساعة لتحميل عفش الحجاج وشحنه عبر الكاونترات، إضافة إلى شركة طيبة المشغلة للمطار وشركة للخدمات الأرضية بالإضافة لمشاركة الجهات الأمنية، كما تشارك كل من وزارة الحج وإدارة سلطة المطار بالإشراف العام على كافة الرحلات.

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