مسؤول توجي يشيد بجهود هيئة الإغاثة الإسلامية

عبدالله الصقير (جدة)

ثمن انشا محمد تيثيبنا القائد الأعلى لكافة القوات المسلحة بدولة توجو، جهود هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي ودورها الطليعي في تقديم خدماتها الصحية والتعليمية والاجتماعية والتربوية والتنموية لكافة المجتمعات الفقيرة في معظم أرجاء العالم بصفة عامة وللفقراء والمحتاجين في بلاده بصفة خاصة، مشيرا الى أن هذه الخدمات الإنسانية ساهمت بقدر كبير في إنقاذ الملايين من براثن الفقر والجوع والمرض. وقال المسؤول التوجي أثناء زيارته للهيئة في مقرها الرئيس في محافظة جدة يوم أمس، إن الشعب التوجي وحكومته يكنون لهذا الصرح الإنساني كل تقدير واحترام ويعدونه من أكثر المنظمات الاغاثية عطاء في مختلف الأصعدة والمجالات الإنسانية خصوصا وانه نبت في ارض الحرمين الشريفين ويلقى دعمه المتواصل من الشعب السعودي الكريم ومن قيادته المعروفة بمساعداتها المتنوعة لكل دول العالم الفقيرة. وأكد القائد الأعلى لكافة القوات المسلحة التوجي أن هذا العطاء الثر من قبل الهيئة تجلى بصورة واضحة في كل حالات الكوارث والشدائد والمحن التي تحيق بمعظم المناطق ودعا إلى المزيد من مثل هذه المساعدات خصوصا وان مكتب الهيئة في العاصمة (لومي) يعد عضدا كبيرا لمسيرة الهيئة في بلاده وسندا لانجازاتها وأنشطتها المتنوعة. من جهته أكد الأمين العام المكلف للهيئة إحسان بن صالح طيب أن هذا الصرح الإنساني الذي يلقى دعمه المتواصل من ولاة أمرنا ومن الشعب السعودي الأبي سيواصل في تقديم عونه ومساعداته بإذن الله تعالى لكل شعوب العالم الفقيرة وان أياديه ممدودة لكل الفئات دون تمييز وبغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين أو المعتقد.