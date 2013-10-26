بدء استقبال طلبات الالتحاق بـ «تقنية جدة»غداً

معتوق الشريف (جدة)

تبدأ الكلية التقنية بمحافظة جدة استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بشهادة البكالوريوس للفصل التدريبي الثاني لهذا العام غدا الأحد . وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي بأن البوابة الالكترونية ستفتح لاستقبال طلبات المتقدمين خلال الفترة من الأحد إلى الخميس 11 محرم المقبل. وقال: «التخصصات المطلوبة للبكالوريوس بالكلية التقنية بمحافظة جدة هي: التقنية الكهربائية وتقنية المحركات والمركبات التبريد والتكييف وتخصص الإنتاج»، وأضاف «يشترط في المتقدمين الحصول على دبلوم الكليات التقنية، وألا يكون لدى المتقدم شهادة تدريب تقني أو مهني سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليها، أن يكون حاصلا على تقدير لا يقل عن جيد جدا في المؤهل المطلوب، أن يكون حاصلا على الدرجة المطلوبة في أحد اختبارات اللغة الإنجليزية، أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية، وان يكون موفدا أو مبتعثا من القطاع العام أو الخاص».