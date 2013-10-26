أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ضبط مطابخ مخالفة للاشتراطات الصحية في بحرة

Google+ Print
ضبط مطابخ مخالفة للاشتراطات الصحية في بحرة ضبط مطابخ مخالفة للاشتراطات الصحية في بحرة

 فهد المطيري (جدة )

ضبط قسم المواد الغذائية والصحة العامة في بلدية بحرة الفرعية عمليات ذبح بشكل مخالف وعشوائي من قبل مطابخ فيما تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم مع مصادرة الأدوات المستعملة.وأوضح لـ«عكاظ» رئيس قسم المواد الغذائية والصحة العامة في بلدية بحرة الفرعية وليد الشهري، انه حسب توجيهات ومتابعة رئيس بلدية بحرة الفرعية المهندس خالد عبد الله سندي ومدير الخدمات احمد هدهود، فإن قسم الصحة العامة في البلدية ينفذ عدد من الجولات الميدانية مكثفة على 17 مطبخا في بحرة حيث تم تطبيق النظام في المخالفين للتعليمات في عدم التقيد بشروط الصحة، وذلك لسلامات المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية