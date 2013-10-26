ضبط مطابخ مخالفة للاشتراطات الصحية في بحرة

فهد المطيري (جدة )

ضبط قسم المواد الغذائية والصحة العامة في بلدية بحرة الفرعية عمليات ذبح بشكل مخالف وعشوائي من قبل مطابخ فيما تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم مع مصادرة الأدوات المستعملة.وأوضح لـ«عكاظ» رئيس قسم المواد الغذائية والصحة العامة في بلدية بحرة الفرعية وليد الشهري، انه حسب توجيهات ومتابعة رئيس بلدية بحرة الفرعية المهندس خالد عبد الله سندي ومدير الخدمات احمد هدهود، فإن قسم الصحة العامة في البلدية ينفذ عدد من الجولات الميدانية مكثفة على 17 مطبخا في بحرة حيث تم تطبيق النظام في المخالفين للتعليمات في عدم التقيد بشروط الصحة، وذلك لسلامات المواطنين.