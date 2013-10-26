تصادم مركبتين يحرم سكان الحرازات من التيار 3 ساعات

عبدالله غرمان (جدة)

تسبب حادث مروري بين مركبتين عصر أمس، في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من سكان منازل الحرازات لمدة تجاوزت الثلاث ساعات، بينما اقتصرت الاضرار على الممتلكات دون وقوع أي اصابات، فيما باشر الدفاع المدني والمرور وشركة الكهرباء الحادثة.وفي التفاصيل، وقع حادث تصادم عند أحد التقاطعات الرئيسية بطريق الحرازات الرئيسي بين سيارتين، حيث تسبب التصادم بانحراف إحدى المركبتين لترتطم بأحد أعمدة الضغط العالي وهو ما نتج عنه انقطاع الكهرباء عن الحي السكني عدة ساعات، مما اضطر شركة الكهرباء للاستعانة بالمولدات المتحركة لإعادة لتغذية المنازل والمساجد بالتيار الكهربائي، نظرا لاستغراق إصلاح العطل لفترة طويلة. هذا ولازالت فرق الطوارئ بالكهرباء تواصل إصلاح العطل حتى موعد إعداد هذا الخبر للنشر.