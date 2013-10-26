مصر تحتفل بالذكرى المئوية الثانية لميلاد الملحن الإيطالى الشهير "فيردى"

تقيم دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة والمعهد الثقافى الإيطالى فى القاهرة، عدة احتفالات فنية، بدأت فى 23 أكتوبر الجارى، وتستمر حتى مارس 2014، بالقاهرة وذلك بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الموسيقار الإيطالى ج0وزيبيه فيردى والذى لحن أوبرا عايدة الشهيرة، وذلك بطلب من خديوى مصر إسماعيل باشا بمناسبة افتتاح قناة السويس.

تتضمن احتفالات الذكرى المئوية الثانية لميلاد فيردى فى القاهرة، تقديم أوبرا عايدة بمشاركة اثنين من المغنيين الإيطاليين وذلك من 23-27أكتوبر هذا، وقد حضر العرض الأول لعايدة، حفيد جوزيبى فيردى السيد أنجلو كارارا فيردى، كما شهد الاحتفالات السفير الإيطالى بالقاهرة، ورئيس دار الأوبرا المصرية د إيناس عبدالدايم، وعدد من الشخصيات العامة.

وتشهد الاحتفالات افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية لساندو فانينى (من فيلا فيردى إلى القاهرة الرحلة التى لم تكتمل أبداً)، ويضم المعرض 36 صورة خاصة بمنزل فيردى وبعض ما يحويه من مقتنيات ثمينة علاوة على 14 لوحة تقدم نسخ لمستندات ووثائق لم يتم نشرها من قبل، بالإضافة إلى تقديم لكتاب (تحيا فيلا فيردى) لروبورتو موتاديلى وساندرو فانينى، مع استهلال لريكاردو موتى وكوررادو مينجاردى.

كما تقدم أوركسترا دار الأوبرا المصرية وذلك بمشاركة بعض المغنيين الايطاليين أوبرا القداس الجنائزى لـ"فيردى" وذلك فى نوفمبر 2013، بينما تقدم الحفل التنكرى لفيردى فى مارس 2014.

يذكر أن "فيردى" يعد من أهم الملحنين الذين أثروا فى الأوبرا الإيطالية فى القرن الـ19، واشتهر بتلحين الأوبرات التى نجحت نجاحا كبيرا، ومن أشهر أعماله روجيليتو، تروفاتور، ترافانا، وأوبرا عايدة، التى عرضت لأول مرة فى دار اوبرا القاهرة سنة 1871.

ومن جانبه، قال وزير السياحة هشام زعزوع إن مصر تهتم بالسوق الإيطالية التى تعد من الأسواق المهمة للسياحة المصرية، حيث تحتل المرتبة الرابعة ضمن الأسواق الخمس الأولى المصدرة للسياحة إلى مصر وتتجه الأرقام المحققة من هذه السوق نحو الزيادة دائما، حيث بلغ عدد السائحين الإيطاليين الوافدين إلى مصر فى العام 2012، 719 ألف سائح بمعدل زيادة وصل إلى 29% عن العام 2011.

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