افتتاح نادي الحي في «بالشهم» ببلجرشي

عكاظ (الباحة)

افتتح محافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي، نادي الحي بثانوية بالشهم بالمحافظة.وتخلل الحفل المعد بهذه المناسبة كلمة لمدير مكتب التربية والتعليم ببلجرشي سعيد بن علي الغامدي بين فيها أهداف أندية الحي المتضمنة استقطاب جميع فئات المجتمع المحلي للمشاركة في البرامج والمناشط المنوعة، مؤكدا اهتمام وحرص مسؤولي التعليم بالمنطقة على إقامة هذه الأندية وتزويدها بجميع المتطلبات الضرورية حتى تحقق الأهداف المنشودة التي وضعت من أجلها.وألقى محافظ بلجرشي كلمة أثنى فيها على ما تقدمه هذه الأندية من خدمات لجميع أبناء المجتمع، داعيا الجميع للاستفادة من مرافق النادي المتعددة ومن جميع البرامج والأنشطة المختلفة التي تمارس فيها.بعد ذلك، تجول الجميع في جنبات النادي واطلعوا على الخطط المختلفة التي وضعت لتنفيذ البرامج التربوية والتعليمية والثقافية والاجتماعية.