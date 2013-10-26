إعلان أرقام المرشحين لوظائف التشغيل الذاتي

محمد سعيد الزهراني (الطائف)
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، عن أرقام طلبات المرشحين مبدئياً للمطابقة لوظائف التشغيل الذاتي والتي سبق الإعلان عنها بتاريخ 28/10/1434هـ، وذلك لمطابقة بياناتهم مع ما تم تسجيله بموقع الشؤون الصحية.وأوضح ذلك مدير إدارة التشغيل الذاتي بصحة الطائف عادل القرني مطالباً المتقدمين بتسلم الوثائق المطلوبة مناولة إلى (مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف) إدارة التشغيل الذاتي.وترغب من المرشحين مبدئياً إحضار الوثائق التالية: صور واضحة من الهوية الوطنية مع الأساس، وثيقة التخرج (المؤهل العلمي) مع الأساس، شهادة التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول (للوظائف الفنية) مع الأساس، الخبرات في مجال التخصص معتمدة ومسجلة لدى التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى صور من جميع شهادات الدورات المسجلة بالموقع مع الأساس.مؤكدا أن من لم يحضر الوثائق المطلوبة مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة، فلن يتم النظر في طلبه ويعتبر ذلك عدولاً عن رغبته في التوظيف.