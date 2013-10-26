أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

إعلان أرقام المرشحين لوظائف التشغيل الذاتي

Google+ Print

 محمد سعيد الزهراني (الطائف)

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، عن أرقام طلبات المرشحين مبدئياً للمطابقة لوظائف التشغيل الذاتي والتي سبق الإعلان عنها بتاريخ 28/10/1434هـ، وذلك لمطابقة بياناتهم مع ما تم تسجيله بموقع الشؤون الصحية.وأوضح ذلك مدير إدارة التشغيل الذاتي بصحة الطائف عادل القرني مطالباً المتقدمين بتسلم الوثائق المطلوبة مناولة إلى (مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف) إدارة التشغيل الذاتي.وترغب من المرشحين مبدئياً إحضار الوثائق التالية: صور واضحة من الهوية الوطنية مع الأساس، وثيقة التخرج (المؤهل العلمي) مع الأساس، شهادة التصنيف من الهيئة للتخصصات الصحية سارية المفعول (للوظائف الفنية) مع الأساس، الخبرات في مجال التخصص معتمدة ومسجلة لدى التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى صور من جميع شهادات الدورات المسجلة بالموقع مع الأساس.مؤكدا أن من لم يحضر الوثائق المطلوبة مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة، فلن يتم النظر في طلبه ويعتبر ذلك عدولاً عن رغبته في التوظيف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً