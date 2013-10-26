وظائـف بحثـية شاغرة في «أم القرى»

أحمد العفيفي (مكة المكرمة):

أعلنت جامعة أم القرى عن حاجتها لشغل بعض الوظائف البحثية بالكفاءات الوطنية المؤهلة، ودعت الراغبين في التقدم لشغل تلك الوظائف ممن لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية الموضحة أمام كل وظيفة للدخول على برنامج التوظيف الالكتروني الذي سوف يتاح في موعد بدء التقديم على موقع الجامعة على الانترنت وتسجيل كامل بياناتهم مع ضرورة تحري الدقة في تسجيل كافة البيانات المطلوبة.وبينت الجامعة عددا من الشروط منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن لا يقل العمر عن (18) سنة وأن يكون حاصلا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، مؤكدة على أن فترة التقديم ستكون اعتبارا من يوم الأحد 22/12/1434هـ حتى يوم الخميس 04/01/1435هـ..