مغادرة 100 ألف حاج جنوب آسيوي

أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)
غادر (100) ألف حاج من حجاج مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا مكة المكرمة بعد أن تمكنوا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الخدمات الكبيرة والجليلة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر أن المؤسسة قامت في حج هذا العام 1434هـ بخدمة (408) آلاف حاج من حجاج دول جنوب آسيا ومن حجاج دول الخليج العربي عبر (115) مكتب خدمة ميدانية، مبيناً أن المؤسسة قامت بتطبيق التفويج الالكتروني للرحلات المغادرة من مكة المكرمة سواءً للمدينة المنورة أو لمحافظة جدة، مشيراً إلى أن عمليات تفويج ومغادرة الحجاج تتم وفق جداول المغادرة وحسب تعليمات وضوابط وزارة الحج، مضيفاً أن عمليات التفويج مستمرة طيلة الأيام المقبلة بمشيئة الله تعالى حتى مغادرة آخر حاج. فيما شدد عضو مجلس إدارة المؤسسة والناطق الإعلامي عمر بن سراج أكبر، أن كافة مكاتب الخدمة الميدانية والبالغ عددها 115مكتبا، متقيدة بجداول وضوابط تفويج الحجاج والتي تستمر طيلة اليوم وحتى ساعات الحظر والتي تمتد من الساعة (11)ليلاً وحتى (8) صباحاً، مشيراً إلى أن فرق الإشراف والمتابعة تعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات تفويج وترحيل الحجاج من مختلف مواقع مكاتب الخدمة الميدانية، مضيفاً أن الحجاج غادروا مكة المكرمة وهم يحملون أطيب وأجمل الذكريات عن المملكة العربية السعودية محضن الحرمين الشريفين.