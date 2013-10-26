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مدرسة تحصر غياب الطلاب بـ«الباركود» في الخبر

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مدرسة تحصر غياب الطلاب بـ«الباركود» في الخبر مدرسة تحصر غياب الطلاب بـ«الباركود» في الخبر

 خالد البلاهدي (الخبر)

حولت مدرسة ثانوية بالخبر نظامها إلى نظام إلكتروني، مستغنية عن الورق، وأصبح حصر غياب وحضور طلابها عن طريق قارئ بطاقات ذكية «باركود» وزعت على جميع الطلاب، فيما يتم تسجيل حضور المعلمين وانصرافهم عبر جهاز البصمة، وتأتي تلك الخطوات بعد تحول نظامها إلى نظام المقررات.وأفاد مدير مدرسة الخبر الثانوية إبراهيم الشهري، أن المدرسة درست خطوة التحول إلى النظام واستكمال ما كانت تنتهجه في السابق من العمل على برنامج نور، ومصادر التعلم، بالإضافة إلى طريقة التعامل مع إدارة صيانة المدارس في أرامكو عن طريق برنامج مخصص لذلك كون مبنى المدرسة يتبع لأرامكو، مشيرا إلى أنه تم أخذ الموافقة على استخدام بعض البرامج الإلكترونية من الإدارات المعنية في إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية.وأشار الشهري إلى أن التعامل بالنظام الإلكتروني سهل الكثير من الإجراءات، وزاد من الجدية في العمل، مبينا بأن المعلمين بشكل عام أصبحوا يجيدون استخدام التقنية بعد الاعتماد عليها في أغلب الإجراءات خلال عملهم.فيما أكد وكيل شؤون الطلاب في المدرسة الأستاذ خالد المالكي والمشرف على برنامج حصر حضور الطلاب، بأن العمل من خلال البرنامج سهل عملية حصر الحضور والغياب والتأخر، لافتا إلى أن البرنامج لقي دعما كبيرا من إدارة المدرسة.

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