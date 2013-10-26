تعطل الموقع الإلكتروني لوكالة الأمن القومي الأمريكية

كتب : أ ف ب منذ 4 دقائق

أصيب الموقع الإلكتروني لوكالة الأمن القومي الأمريكية "إن إس إيه"، مساء أمس، بعطل جعل الدخول إليه متعذرا، في حين اكتفت الوكالة التي اشتهرت خصوصا باختراق أجهزة الكومبيوتر والشبكات الرقمية للقيام بعمليات تعقب وتجسس، بإعلان أنها تتحرى سبب العطل.

وقالت فاني فاينز المتحدثة باسم الوكالة "نحن نتحرى الأمر"، من دون توضيح سبب تعطل الموقع.

والموقع الالكتروني وعنوانه "إن إس إيه دوت غوف" بات خارج الخدمة اعتبارا من بعد ظهر أمس، وقد أطلق توقفه موجة تكهنات على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

ومن ابرز الفرضيات التي تداولها المغردون على "تويتر" فرضية هجوم لمجموعة "أنونيموس" لقراصنة الإنترنت، وهي مجموعة سبق أن نفذت العديد من الهجمات الإلكترونية المماثلة، إلا أنها لم تتبن حتى مساء أمس أي هجوم على موقع الوكالة.