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جنيف: اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في المملكة

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    اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف في جلسة عامة امس النتائج النهائية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في المملكة. وأعرب معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في ختام جلسة امس عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها المملكة من الدول التي ناقشت التقرير، موضحاً أن (102) دولة قدمت مداخلات حول تقرير المملكة، أشادت أكثر من 90 دولة منها بجهود المملكة في مجال نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأكد معاليه أن المملكة ماضية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات بما يحافظ على هويتها، وثقافتها، ومكتسباتها الوطنية، ورعاية مواطنيها، انطلاقاً من تمسكها بثوابتها الشرعية التي تحقق العدل والمساواة والتسامح بين جميع البشر, وأن المملكة عازمة على العمل قدماً على إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية الغراء.

ورفع معاليه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - لحرصهما على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الدعم المستمر لحقوق الإنسان في المملكة. كما رفع شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية على ما تحظى به هيئة حقوق الإنسان من دعم واهتمام من سموه، وعلى جهود وفد المملكة الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف في دعم وتسهيل مهمة الوفد. وأشاد الدكتور العيبان من جانب آخر بدور وسائل الإعلام المحلية في إلقاء الضوء على ما تشهده المملكة من تطورات إيجابية ومتواصلة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك وسائل الإعلام العالمية المنصفة التي تتحرى الدقة في النقل والتحليل بشكل موضوعي وحيادي.

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