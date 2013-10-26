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اليوم..افتتاح ملتقى توظيف العمالة الفنية بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات

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اليوم..افتتاح ملتقى توظيف العمالة الفنية بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات اليوم..افتتاح ملتقى توظيف العمالة الفنية بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات

يفتتح المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، ومنير فحرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، وهانى محمود وزير التنمية الإدارية، اليوم السبت، ملتقى التوظيف والتأهيل الثانى للعمالة الفنية، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويستهدف الملتقى الذى يقام بمشاركة 50 شركة من شركات القطاع الخاص، لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب، من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، وتوفير فرص تدريبية وفتح قنوات للحوار بين مؤسسات القطاع الخاص والهيئات العاملة فى مجال تدريب وتأهيل العمالة الفنية، إضافة لما يمثله من فرصة حقيقة لجذب الاستثمارات وتشجيع خطط التوسعات الحالية لمختلف المؤسسات الاقتصادية.

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