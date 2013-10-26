جبهة النصرة تنفي مقتل زعيمها: الفاتح أبو محمد الجولاني بخير

نفت جبهة النصرة، فجر السبت، مقتل زعيمها أبو محمد الجولاني أو إصابته بأي مكروه، مؤكدة أنه «بخير»، إثر إعلان التليفزيون الرسمي السوري، مساء الجمعة، مقتل «الجولاني» في معارك بريف اللاذقية في غرب سوريا . وقالت الجبهة، في بيان نشرته مواقع جهادية: «نبشر الأمة أن الفاتح أبو محمد الجولاني بخير يتقلـب في نعم الله التي لا تعد ولا تـحصى».وأضاف البيان أن التليفزيون الرسمي السوري «انفرد بترويج مزاعم كاذبة عما سمته مقتل أمير جبهة النصرة».كان التليفزيون السوري أعلن في خبر عاجل، مساء الجمعة، مقتل زعيم الجبهة التابعة لتنظيم القاعدة في ريف اللاذقية، لكن وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، التي أوردت النبأ أيضا، سرعان ما طلبت من مشتركيها إلغاءه .

شبكةعيونالإخبارية

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