وصول 179 ألف حاج إلى المدينة المنورة بعد أداء نسكهم

وصل عدد الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة عبر مراكز ومحطات الاستقبال 16487 حاجاً. وبلغ عدد الحجاج المغادرين من المدينة المنورة 15020 حاجا وفق أحصائية أعدتها وحدة التقارير والاحصاءات في سكرتارية لجنة الحج بالمنطقة يوم أمس . وأفادت الإحصائية أن إجمالي قدوم الحجاج للمدينة المنورة خلال فترة مابعد الحج قد بلغ 178703 حجاج وإجمالي الحجاج المغادرين من المدينة المنورة 60453 حاجاً وإجمالي الحجاج المتبقين بالمدينة المنورة118242 حاجاً لتبلغ الطاقة الاستيعابية للمساكن 30% . من جانب آخر تمكنت وزارة الحج من تطبيقها الكامل ولأول مرة لنظام نقل الحجاج بالرد والردين والنقل الترددي بحافلات وطنية من السوق المحلي، حيث تم نقل 1,413,386 حاجاً قادمين من خارج المملكة , و20977 حاجاً من الداخل إلى المشاعر المقدسة لحج هذا العام الذي سجل نجاحاً قياسياً غير مسبوق , وذلك على متن 15367 حافلة تابعة للنقابة العامة للسيارات. وأكد وكيل وزارة الحج للنقل والمشاريع والمشاعر المقدسة الدكتور سهل بن عبدالله الصبان أن النجاحات ما كانت لتتحقق لولا توفيق الله ثم بفضل الخدمات والتسهيلات المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله , وبذل كل ما من شأنه يرفع المشقة ويذلل جميع الصعاب أمام ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم في جو من السكينة والوقار.