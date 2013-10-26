مركز حي النزهة بمكة المكرمة يودع الحجاج بالهدايا

نظم مركز حي النزهة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة مساء أمس الأول الحفل الختامي لفعاليات مشروع الاحتفاء بضيوف الرحمن والذي أقامة جامع الجابري وذلك بحضور الدكتور يحي زمزمي أمين عام جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة وعمدة حي النزهة الأستاذ وائل اللهيبي والأستاذ عادل حافظ رئيس مركز حي النزهة وعدد من وجهاء وأعيان مكة المكرمة ورجال الصحافة والإعلام وذلك بقاعة لارا للمؤتمرات والاحتفالات بالنزهة.

وقد بداء الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة مركز حي النزهة الأستاذ عادل حافظ ألقائها نيابة عنه العميد سعيد الغامدي مشيراً بأن مشروع الاحتفاء بضيوف الرحمن بدأ باستقبال الحجاج من مختلف الجنسيات منذ بداية شهر ذي القعدة وإقامة العديد من المناسبات والمسابقات والهدايا والجوائز توزع يومياً ثم قدم شكره لكل من شارك وساهم في هذا الاحتفاء الجميل الذي يعكس حب أهالي مكة المكرمة للحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم.

عقب ذلك قدمت العديد من المسابقات التنافسية بين الحجاج وتقديم لهم الهدايا والجوائز القيمة بالإضافة إلى العديد من الفقرات المتنوعة ومنها المجس الحجازي وعروض بهلوانية.

وأكد الدكتور يحي زمزمي أمين عام جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة بأن الاحتفاء بضيوف الرحمن هو سمة من سماة هذا الوطن الغالي حيث تحرص القيادة الرشيدة على استقبال حجاج بيت الله الحرام كل عام بالحفاوة والتكريم وتقديم لهم أفضل الخدمات منذ قدومهم وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم بعد أداء مناسك الحج وهم سالمين وغانمين.

وأضاف الزمزمي بأن جمعية مراكز الأحياء تحرص بجميع مراكزها في مختلف أحياء العاصمة المقدسة على استقبال الحجاج والاحتفاء بهم سنويا وتقديم الهدايا التذكارية لهم بالإضافة إلى حسن الضيافة والاستقبال.

واختتم الزمزمي بدعائه لحجاج بيت الله الحرام بأن يتقبل الله حجهم ويعودهم إلى أوطانهم وهم سالمين وغانمين.

وفي نهاية الحفل تم تقديم العديد من الهدايا التذكارية لحجاج بيت الله الحرام، كما تم تكريم الجهات الداعمة والمشاركة في مشروع الاحتفاء بضيوف الرحمن.