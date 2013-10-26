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وزير التعليم: بناء 800 مدرسة بتمويل من دولة الإمارات

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وزير التعليم: بناء 800 مدرسة بتمويل من دولة الإمارات وزير التعليم: بناء 800 مدرسة بتمويل من دولة الإمارات

أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، عقب عودته من زيارته للإمارات، أنه اتفق على بناء 800 مدرسة فى بتمويل إماراتى، بالإضافة إلى مشاركة الإمارات فى إعداد أكبر مركز لإعداد القادة فى المجال التعليمى على مستوى الشرق الأوسط، والذى سبق إنشاؤه بمركز التدريب بروكسى.

وأعلن "أبو النصر"، أنه عقد اتفاقا لعودة تدريس المناهج المصرية بمدارس الإمارات للمصريين المقيمين بها، مؤكدا على مساعدة مصر لدولة الإمارات فى إعداد خطة إستراتيجية لتطوير التعليم الفنى بها، وتطوير تدريس العلوم التربوية

وكان الوزير قد عاد من الإمارات الخميس، عقب رحلة استغرقت 3 أيام، زار خلالها دبى وأبو ظبى والشارقة، وأشاد بالتعاون الوثيق بين الدولتين خاصة فى مجال التعليم، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين.
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