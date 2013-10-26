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"القوى العاملة" تطالب العمالة المصرية المخالفة بالأردن بتوفيق أوضاعها

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"القوى العاملة" تطالب العمالة المصرية المخالفة بالأردن بتوفيق أوضاعها "القوى العاملة" تطالب العمالة المصرية المخالفة بالأردن بتوفيق أوضاعها

طالب كمال أبو عيطة، وزير القوى العملة والهجرة، اليوم الجمعة، العمالة المصرية المخالفة لقوانين العمل والاقامة بالأردن سرعة توفيق أوضاعها والاستفادة من فترة تصويب الأوضاع التى منحتها الاردنية والتى تنتهى فى 11 نوفمبر القادم.

ومن جانبه، أكد علاء عوض المستشار الإعلامى للوزارة أن المكتب العمالى بالسفارة المصرية فى الأردن، قد شدد على جميع أبنائها العاملين بالمملكة الأردنية الهاشمية المخالفين لأحكام القانون الأردنى والذين يعملون دون تصاريح عمل تعكس حقيقة القطاعات التى يعملون بها سرعة البدء فى توفيق أوضاعها، قبل الحادى عشر من نوفمبر المقبل 2013، وذلك حرصاً منها على ألا يقع أى من أبنائها تحت طائلة القانون الذى ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكينهم من العودة ثانية إلا بعد مضى ثلاث سنوات، كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير.

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة أنه فى ضوء الجهد الذى بذلته السفارة والمكتب العمالى المصرى بعمان بالتعاون مع الجهات الأردنية المعنية، فقد أبدت الأخيرة تعاوناً تمخض عنه إنشاء آلية لتوفيق أوضاع العمالة المصرية حماية لحقوقها متضمنة إمكانية تجديد تصاريح العمل المنتهية أو تعديل مهن تصاريح العمل المخالفة.

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مصر 365

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