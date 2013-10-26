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ضبط 140 قاروصة سجائر بحوزة سائق أعلى معدية سرابيوم بالإسماعيلية

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ضبط 140 قاروصة سجائر بحوزة سائق أعلى معدية سرابيوم بالإسماعيلية ضبط 140 قاروصة سجائر بحوزة سائق أعلى معدية سرابيوم بالإسماعيلية

كتب : إنجي هيبة منذ 6 دقائق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الإسماعيلية من ضبط 140 قاروصة سجاير مجهولة المصدر بحوزة سائق أعلى معدية سرابيوم بمركز المحافظة.

كان اللواء محمد عناني مدير الأمن تلقي إخطارا يفيد بتمكن الخدمات الأمنية المعينة لخدمة تأمين المدخل الغربى لمعدية سرابيوم ــ بدائرة مركز فايد من ضبط السيارة رقم 12184 نقل شمال سيناء قيادة محمد .س .ش 29 عاما سائق مقيم الشيخ زويد ــ شمال سيناء، وبرفقته شقيقه مقيم ذات الناحية وبحوزتهما (140) قاروصة سجائر أجنبية مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية وبمواجهتهما اعترفا بملكيتهما للمضبوطات ولم يقدما مستندا يثبت ذلك، وتم التحفظ على السيارة وقائدها ومرافقه والمضبوطات.

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