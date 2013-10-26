وزير التعليم يستعين بـ"المخابرات" للتصدي لمحاولات إسرائيل اختراق الموقع الإلكتروني

"أبوالنصر": إسرائيل تسعى لمعرفة خطة تطوير التعليم بعد سقوط "الإخوان"

كتب : توفيق شعبان الجمعة 25-10-2013 23:49

كشف الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم في تصريحات لـ"الوطن"، عن محاولة إسرائيلية لاختراق الموقع الإلكتروني للوزارة، لمعرفة جميع البيانات الخاصة بسير العملية التعليمية وأسماء القيادات والمناهج التي تدرس وأعداد التلاميذ المصريين، مشيرا إلى أنه أرسل تقريرا مفصلا للمخابرات المصرية عن محاولة إسرائيل لاختراق الموقع، للتصدي لتلك المحاولات، وقال إنه سيجري تطوير الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم ليربط بين المعلمين والطلاب من خلال "سحابة إلكترونية" لمنع أي محاولات لاختراقه مستقبلا من أي جهة.

من جهة أخرى، أكد وزير التربية والتعليم، الاتفاق مع مسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء زيارته لها، التي استغرقت نحو 4 أيام، على تقوية إجراءات الحماية للموقع الرسمي للوزارة للتصدي لأي محاولة لاختراقه، لافتا إلى أن إسرائيل تسعى للحصول على الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعليم وتطوير المناهج التعليمية عقب سقوط جماعة الإخوان المحظورة، مؤكدا أن المخابرات العامة المصرية بدأت فى التحري عن الموقع الإسرائيلي الذي حاول اختراق موقع الوزارة، بعد دراسة التقرير المفصل الذي جرى إعداده من قبل الوزارة.

مسئولون إماراتيون تعهدوا بحماية الموقع

فيما أعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، تحديث البيانات الخاصة بالوزارة على الموقع الإلكتروني، من حيث عدد الطلاب وخريطة تطوير العملية التعليمية، وأعداد المدارس الموجودة بجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تحديث قاعدة بيانات قيادات الوزارة وعلى رأسهم الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم.

يشار إلى أن شركة "مايكروسوفت" المُضنعة لبرامج الكمبيوتر، اكتشفت محاولة إسرائيل لاختراق الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم، ونجحت في التصدي لعملية الاختراق.