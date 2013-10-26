جينيفير أنيستون تغيب عن افتتاح مهرجان أبو ظبي

افتتحت مساء أمس مراسم السجادة الحمراء لمهرجان أبو ظبي السينمائي في دورته السابعة، حيث اجتمع نجوم السينما العرب و العالم في فندق "قصر الإمارات" ومر من على السجادة الحمراء كوكبة من نجوم السينما وصناع الأفلام ومن بينهم الممثل الأمريكي فورست ويتكر، ميرفت أمين، داوود حسين، أحمد فلوكس، خالد ابو النجا، هدى الخطيب، جابر نغموش، محمد كريم، وئام الدحماني، بدرية أحمد ، نيفين ماضي، مريم حسين، مروة محمد، خالد البريكي، وانهو تشونغ، هيفاء حسين، حبيب غلوم، اياد نصار، باسل خياط، كندة علوش، عابد فهد وزوجته الاعلامية زينة يازجي، سوزان نجم الدين، شهد الياسين، زهرة الخارجي وغيرهم.

كما شهدت السجادة الحمراء منافسة قوية بين الفنانات على فساتينهن بمختلف التصميمات، وكان فستان نيفين ماضي الأكثر لفتاً لانتباه الحضور حيث ظهرت بلوك مختلف لأول مرة أثار إعجاب الجميع.

كان من المفترض أن تحضر النجمة العالميّة جنيفر أنيستون بطلة فيلم الافتتاح "حياة الجريمة"، حسب ما أعلن المهرجان من قبل لكنها تغيبت عن الافتتاح.

وبعد الانتهاء من مراسم السجادة الحمراء داخل قاعة قصر الامارات، افتح مدير المهرجان علي الجابري الحفل بكلمة ترحيبية، ثم تم تكريم الممثل الامريكي فورست ويتكر، وتسليمه جائزة الإنجاز المهني.

وبعدها تم عرض فيلم الافتتاح "حياة الجريمة" (إنتاج أميركي- 94 دقيقة)، في عرضه الأول في منطقة الشرق الأوسط، والمقتبسة قصته عن مضمون كتاب لـ"ألمور ليونارد"، بحضور مخرج وكاتب سيناريو الفيلم دانييل شيكتر، ويجسد أدوار وشخصيات الفيلم جينفر أنستون، تيم روبنز، ومعهما جون هاوكس، وموس ديف وتدور أحداثه حول تصوير هذا العالم البشع والمخيف في عالم الجريمة.



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