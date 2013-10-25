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أحكام بالسجن ضد عسكريين بجيش جنوب السودان لـ«انتهاكهم حقوق الإنسان»

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أحكام بالسجن ضد عسكريين بجيش جنوب السودان لـ«انتهاكهم حقوق الإنسان» أحكام بالسجن ضد عسكريين بجيش جنوب السودان لـ«انتهاكهم حقوق الإنسان»

قال المتحدث باسم جيش جنوب السودان، فيليب أغير، الجمعة، إنه صدر أحكام بالسجن ضد عسكريين سودانيين جنوبيين لانتهاكهم حقوق الإنسان في ولاية جونقلي خلال حملة لنزع السلاح، فى 2012.

وأضاف المتحدث، فى تصريحات للصحفيين: «محكمة عسكرية أصدرت أحكامًا بالسجن على 10 جنود بمدد تراوحت ما بين عامين وأربعة أعوام».

وأوضح أن 3 أشخاص آخرين حوكموا بارتكاب جريمة قتل ينتظرون قرارًا من رئيس جنوب السودان، سليفا كير، بعدما طلبت المحكمة العسكرية إعدامهم، وأضاف المتحدث أن 20 مشتبهًا بهم آخرين لا يزالون يخضعون لتحقيق.

ومنذ إعلان استقلاله في 2011 نفذ جنوب السودان سلسلة حملات لنزع السلاح، يقول المدافعون عن حقوق الإنسان، إن انتهاكات تخللتها خصوصا عمليات اغتصاب وتعذيب وجرائم بأيدي الجنود.

ولا تزال ولاية جونقلي، في شرق البلاد، تشهد مواجهات مسلحة دامية بين ميليشيات متنازعة.

 

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