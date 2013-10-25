نيابة بلبيس تعاين مصنعا اخترقته قذيفة من مزرعة أحد الجهاديين

كتب : نظيمة البحراوى الجمعة 25-10-2013 20:43

انتقلت نيابة مركز بلبيس برئاسة حسن البكرى مدير النيابة، لمعاينة مقر مصنع للصناعات المعدينة ملك المدعو عبدالله فهمى الدمام، والكائن بالمنطقة الصناعية ببلبيس، اخترقته قذيفة متفجرات إثر انفجار عدد من المتفجرات بمزرعة مجاورة للمصنع.

كان انفجار وحريق شب ظهر اليوم بمزرعة بقرية العدلية بمركز بلبيس، بالفحص تبين أن الحريق نشب بأربعة غرف على مساحة 150 مترا بمزرعة تبلغ مساحتها (8) أفدنة خاصة بأحد العناصر المتطرفة التى تتبنى الفكر الجهادى التكفيرى، وضبط بداخل المزرعة ثلاث حجرات منها "منصة إطلاق هاون 80 مل مزودة بجهاز توجيه، وعدد من صواريخ جراد أرض - أرض وقنابل "FN" الدفاعية وبندقية آلية محترقة و2 قذيفة "أر بي جي" و4 خزينة كما تبين وجود غرفة رابعة معدة كمعمل لتصنيع وتجهيز المواد المتفجرة".

كما امتدت آثار التفجير لأحد المصانع بالمنطقة الصناعية ببلبيس واخترقت إحدى القذائف المصنع وأسفر ذلك عن إحداث تلفيات محدودة.

يشار إلى أن مكان المرزعة المستخدمة فى تصنيع الأسلحة تقع على بعد 3 كيلو من المنطقة الصناعية والكلية الجوية والمظلات.