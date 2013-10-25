مصرع طالب إثر سقوط سيارته من أعلى كوبري الرحمانية ـ دسوق

كتب : أحمد حفنى منذ 15 دقيقة

لقى طالب مصرعه فى سقوط سيارة من أعلى كوبرى دسوق ـ الرحمانية، الذى يفصل بين محافظتى البحيرة وكفر الشيخ.

كان قد شهد كوبرى دسوق الرحمانية الفاصل بين محافظ البحيرة وكفر الشيخ، منذ قليل، سقوط سيارة من أعلى الكوبرى بوسط النيل فرع رشيد، ما أدى إلى مصرع الطالب كريم عبد الوهاب 20 سنة.

تلقى اللواء محمد حبيب إخطار من الرائد محمد صهوان رئيس مباحث مركز الرحمانية، وبالفحص تبين أثناء سير سيارة ملاكى قيادة الطالب اختلت عجلة القيادة بيده، أثناء سيرها على الكوبرى، ما أدى إلى سقوط السيارة بوسط النيل ليلقى مصرعه بداخلها، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى الرحمانية العام.