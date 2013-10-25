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موسى: ما ينشر في الإعلام عن مواد الدستور غير دقيق.. واللجنة ستبدأ التصويت الأحد

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موسى: ما ينشر في الإعلام عن مواد الدستور غير دقيق.. واللجنة ستبدأ التصويت الأحد موسى: ما ينشر في الإعلام عن مواد الدستور غير دقيق.. واللجنة ستبدأ التصويت الأحد

كتب : محمد عاشور منذ 34 دقيقة

صرح عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بأنه اطلع على بعض النصوص المنشورة في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام بصفة أنها مواد قد اعتمدت أو تفاصيل لمناقشات داخل لجان لجنة الخمسين، مؤكدا أن هذه النصوص غير دقيقة ومجرد اجتهاد صحفي مشكور وإن كان لا يمثل حقيقة الأمور.

ونشر مكتب "موسى" بيانا، يفيد بأنه تحدث عن أهمية أن لجنة الخمسين سوف تعمل في خلال المرحلة المقبلة اعتبارا من بعد غد على أساس بدء عملية التصويت على النصوص التي تم التوافق عليها وإعدادها بواسطة اللجان الفرعية ولجنة الصياغة، وذلك في إطار إعداد النص الأساسي لمشروع الدستور تمهيدا للقراءة النهائية في ظرف الأسابيع القليلة المقبلة.

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