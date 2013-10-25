نقل معلمى شمال سيناء لمدارسهم فى أتوبيسات خاصة

أعلن حسن حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تقرر نقل المعلمين لمدارسهم الساعة السادسة والنصف من صباح غد السبت، من أمام مسجد الرفاعى بالعريش بأتوبيسات خاصة.

وأوضح حجازى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تسيير 4 أتوبيسات لنقل المعلمين لمدارس مركزى الشيخ زويد ورفح، وأتوبيسين لمدارس مركزى الحسنة ونخل.

أضاف أن لجنة من المديرية برئاسته ستتولى التنسيق عملية نقل المعلمين فى الأتوبيسات والتى ستتحرك لكافة المدارس.

وكانت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، قد أعلنت مساء اليوم الجمعة، أن جميع مدارس شمال سيناء ستستقبل صباح غد السبت، طلبة المدارس بعد إلغاء إجازة يوم السبت من جميع المدارس.

وقال الحسينى السيد، مدير عام العلاقات العامة بديوان المديرية لـ"اليوم السابع"، جميع المدارس ستفتح غدا وعددها يقارب 528 مدرسة، مؤكدا على أن تشغيل المدارس يوم السبت سيتواصل طوال العام لتعويض الطلبة عما فاتهم خلال فترات تأجيل الدراسة.