نيابة بلبيس بالشرقية تأمر بسرعة ضبط المتهم بتحويل مزرعة لمصنع متفجرات

كتب : نظيمة البحراوى منذ 25 دقيقة

أمر حسن البكري، مدير نيابة بلبيس، بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، بسرعة ضبط المتهم بتحويل مزرعة بقرية العدلية بمركز بلبيس لمصنع متفجرات.

كان انفجار وحريق قد شب ظهر اليوم بإحدى المزارع الكائنة بقرية العدلية مركز بلبيس.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية وخبراء المفرقعات برئاسة اللواء مجدي الشلقاني، مدير إدارة الحماية المدنية، وتبيّن أن الحريق نشب بأربع غرف على مساحة 150 مترًا بمزرعة تبلغ مساحتها 8 أفدنة خاصة بأحد العناصر المتطرفة التي تتبنى الفكر الجهادي التكفيري ويدعى محمد الشاذلي وضُبط بداخل المزرعة ثلاث حجرات منها على "منصة إطلاق هاون 80 مل مزودة بجهاز توجيه، وعدد من صواريخ جراد أرض - أرض و11 قنبلة FN الدفاعية و10 قنابل هاون وبندقية آلية محترقة و2 قذيفة أر بي جي و4 خزنة و11 دانة مدفع 120 سم و8 أسطوانات بوتاجاز متوسطة الحجم"، كما تبيّن وجود غرفة رابعة معدة كمعمل لتصنيع وتجهيز المواد المتفجرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة التي تولّت التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.